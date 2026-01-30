В Бишкеке пройдет международная конференция по спортивной медицине

31 января в Бишкеке стартует масштабная Международная научно-практическая конференция, посвящённая вопросам спортивной медицины и медицинской реабилитации.

Мероприятие организовано Кыргызским футбольным союзом совместно с реабилитационным центром "Мурек". Основная цель конференции - распространение современных методов спортивной медицины и физической реабилитации, обмен клиническим опытом, а также укрепление сотрудничества между специалистами, работающими на принципах доказательной медицины.

В качестве спикеров приглашены ведущие эксперты из России, Казахстана и Кыргызстана, среди которых специалисты по физической реабилитации, неврологии, физиотерапии, спортивной медицине и лечебной физкультуре. Участники обсудят актуальные подходы к восстановлению спортсменов и пациентов с различными травмами и заболеваниями.

Конференция станет важной профессиональной площадкой для врачей, реабилитологов и специалистов в сфере спортивной медицины, предоставив возможности для повышения квалификации и обмена практическими знаниями.

Отметим, что "Мурек" является первым специализированным центром спортивной медицины и реабилитации в Кыргызстане. Центр будет официально открыт в 2026 году и ориентирован на комплексную диагностику, лечение и реабилитацию пациентов различного профиля.