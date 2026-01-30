Погода
$ 87.37 - 87.80
€ 104.10 - 105.10

В Бишкеке пройдет международная конференция по спортивной медицине

243  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

31 января в Бишкеке стартует масштабная Международная научно-практическая конференция, посвящённая вопросам спортивной медицины и медицинской реабилитации.

Мероприятие организовано Кыргызским футбольным союзом совместно с реабилитационным центром "Мурек". Основная цель конференции - распространение современных методов спортивной медицины и физической реабилитации, обмен клиническим опытом, а также укрепление сотрудничества между специалистами, работающими на принципах доказательной медицины.

В качестве спикеров приглашены ведущие эксперты из России, Казахстана и Кыргызстана, среди которых специалисты по физической реабилитации, неврологии, физиотерапии, спортивной медицине и лечебной физкультуре. Участники обсудят актуальные подходы к восстановлению спортсменов и пациентов с различными травмами и заболеваниями.

Конференция станет важной профессиональной площадкой для врачей, реабилитологов и специалистов в сфере спортивной медицины, предоставив возможности для повышения квалификации и обмена практическими знаниями.

Отметим, что "Мурек" является первым специализированным центром спортивной медицины и реабилитации в Кыргызстане. Центр будет официально открыт в 2026 году и ориентирован на комплексную диагностику, лечение и реабилитацию пациентов различного профиля.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454882
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  