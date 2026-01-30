Погода
Нурбек Валижонов стал чемпионом Азии по профессиональному боксу

- Самуэль Деди Ирие
Кыргызстанский боксер Нурбек Валижонов завоевал пояс чемпиона Азии по версии ABF (Asian Boxing Federation) в своей весовой категории.

Спортсмен выступал в дивизионе до 90,8 кг (cruiserweight) и одержал уверенную победу техническим нокаутом в четвертом раунде. Эта победа позволила Валижонову сохранить идеальный послужной список в профессиональной карьере - шесть боев и шесть досрочных побед.

Нурбек Валижонов представляет бишкекский спортивный клуб Bolot Boxing. Его наставником является заслуженный тренер Кыргызской Республики Тахир Марасулов.

Завоевание чемпионского пояса ABF стало значимым достижением как для самого спортсмена, так и для кыргызстанского профессионального бокса в целом.


