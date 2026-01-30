Погода
Юный теннисист Лев Батурский победил на турнире в Алматы

В Алматы завершился турнир по большому теннису среди юных спортсменов в возрастной категории до 10 лет. Победителем соревнований в одиночном разряде стал представитель Бишкека Лев Батурский, 2016 года рождения.

В турнире приняли участие теннисисты из Алматы, Туркестана и Бишкека. Лев Батурский уверенно провёл все матчи и завоевал первое место, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Победа на соревнованиях в Алматы стала важным достижением для юного спортсмена и свидетельствует о перспективном развитии детского тенниса в Бишкеке.


Теги:
Казахстан, теннис
