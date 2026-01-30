Кабмин КР планирует удвоить число спортсменов в стране к 2030 году

Кабинет министров Кыргызстана объявил масштабную программу развития физической культуры и спорта, направленную на модернизацию отрасли и повышение доступности занятий спортом для населения. Документ будет действовать до 2030 года и охватывает массовый и профессиональный спорт, инфраструктуру, подготовку кадров, цифровизацию и развитие национальных видов спорта.

Главная цель программы - увеличить долю граждан, регулярно занимающихся спортом, с нынешних 15% до 30%. Для этого планируется расширить доступ к секциям, школьным и студенческим лигам, а также спортивным мероприятиям для взрослых и пожилых людей. Ежегодно в стране будут проводиться более 3 тысяч массовых спортивных мероприятий.

Программа предусматривает строительство малобюджетных спортивных комплексов в селах, создание доступных спортивных зон и модульных тренировочных площадок, а также инвентаризацию всех объектов спорта по стране.

Особое внимание уделяется подготовке кадров: спортивных врачей, психологов, диетологов, тренеров и судей, модернизации системы образования и созданию региональных центров спортивной медицины. Для спорта высших достижений планируется строительство учебно-тренировочных баз, улучшение системы подготовки резервов и расширение участия национальных сборных на международных соревнованиях. Национальные виды спорта, включая кок-бору и кыргыз кылчылык оюндары, также получат поддержку через создание центров развития в каждом районе.

Ключевым элементом программы станет цифровизация отрасли: национальная платформа e-sport объединит данные о спортсменах, тренерах, соревнованиях и спортивных объектах, а также позволит автоматизировать государственные услуги и мониторинг результатов.

Все государственные и муниципальные органы, задействованные в реализации программы, будут дважды в год отчитываться о ходе выполнения мероприятий. Программа направлена на создание современной, доступной и устойчивой системы спорта, способной укрепить здоровье населения и повысить международный уровень кыргызстанских спортсменов.