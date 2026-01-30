Погода
25-я Зимняя Олимпиада начинается в феврале

С 6 февраля в Италии стартуют 25-е Зимние Олимпийские игры. Масштабное спортивное событие будет транслироваться в прямом эфире на Общенациональном спортивном телеканале, что позволит болельщикам из Кыргызстана следить за всеми ключевыми моментами в режиме реального времени.

Программа вещания охватит самые популярные дисциплины: зрители увидят захватывающие гонки биатлонистов и лыжников, состязания конькобежцев, а также скоростные спуски на санях. Особое внимание будет уделено ледовым аренам, где пройдут выступления фигуристов и решающие хоккейные матчи.

Олимпиада в Италии соберет элиту мирового спорта, обещая стать одним из самых зрелищных и эмоционально насыщенных событий года. Профессиональная съемка и оперативные включения с мест событий обеспечат зрителям полный эффект присутствия на главных зимних стартах четырехлетия.


Теги:
Италия, Олимпийские игры
