Погода
$ 87.37 - 87.80
€ 104.10 - 105.10

Госагентство спорта провело встречу с Александром Воиновым

241  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров КР Казыбек Молдажиев провёл встречу с представителями Федерации кикбоксинга, тайского бокса и ушу КР.

Во встрече приняли участие президент федерации Александр Воинов, руководство и члены федерации. В ходе встречи были обсуждены вопросы проведения чемпионата Кыргызской Республики по кикбоксингу, текущая деятельность федерации, а также предстоящие планы и направления дальнейшего развития данного вида спорта.

Казыбек Молдажиев отметил важность популяризации спорта, в частности кикбоксинга, среди молодёжи, подчеркнув, что приобщение молодого поколения к здоровому образу жизни, их объединение и воспитание через спорт являются одними из приоритетных направлений деятельности государственного агентства. Он также акцентировал внимание на необходимости системной работы федерации, организации соревнований на высоком уровне и развития кикбоксинга в соответствии с международными стандартами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454891
Теги:
кикбоксинг, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  