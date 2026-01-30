Госагентство спорта провело встречу с Александром Воиновым

Директор Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров КР Казыбек Молдажиев провёл встречу с представителями Федерации кикбоксинга, тайского бокса и ушу КР.

Во встрече приняли участие президент федерации Александр Воинов, руководство и члены федерации. В ходе встречи были обсуждены вопросы проведения чемпионата Кыргызской Республики по кикбоксингу, текущая деятельность федерации, а также предстоящие планы и направления дальнейшего развития данного вида спорта.

Казыбек Молдажиев отметил важность популяризации спорта, в частности кикбоксинга, среди молодёжи, подчеркнув, что приобщение молодого поколения к здоровому образу жизни, их объединение и воспитание через спорт являются одними из приоритетных направлений деятельности государственного агентства. Он также акцентировал внимание на необходимости системной работы федерации, организации соревнований на высоком уровне и развития кикбоксинга в соответствии с международными стандартами.