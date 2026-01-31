Погода
ОДКБ приступает к реализации мер по укреплению таджикско-афганской границы

287
- Светлана Лаптева
Принципиальной задачей для ОДКБ станет выполнение Целевой межгосударственной программы (ЦМП) по укреплению таджикско-афганской границы, решение по которой было принято лидерами государств в ноябре 2024 года. Об этом в интервью изданию "Союзники. ОДКБ" сообщил Генеральный секретарь Организации Таалатбек Масадыков.

По его словам, в настоящий момент ОДКБ уже оказывает содействие в реализации первого этапа программы.

"Идет уточнение и согласование в государствах Организации перечней вооружения, военной техники и технических средств охраны границы, которые будут поставлены Пограничным войскам Таджикистана. Определяются поставщики и согласовываются контракты", - пояснил Масадыков.


Теги:
Афганистан, ОДКБ
