ОДКБ, СНГ и ШОС объединят усилия в рамках "дорожной карты" сотрудничества

Важным итогом взаимодействия региональных структур стало подписание генеральными секретарями ОДКБ, СНГ и ШОС Дорожной карты по развитию сотрудничества на 2026–2028 годы. Об этом в интервью изданию "Союзники. ОДКБ" сообщил Генеральный секретарь Организации Таалатбек Масадыков.

По его мнению, реализация этого документа заложит фундамент для более активных совместных действий в сфере обеспечения безопасности.

"В этом году запланировано проведение совместной конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам обеспечения безопасности в Центральной Азии и Афганистане. В течение всего периода действия Дорожной карты предусмотрена совместная реализация многосторонних медиапроектов в целях повышения международного авторитета наших организаций", - отметил он.