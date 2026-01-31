Погода
"ОДКБ проведет учения "Нерушимое братство – 2026" на территории Беларуси"

- Светлана Лаптева
В 2026 году ОДКБ продолжит наращивание боевого потенциала своих Коллективных сил, оснащая их современными системами разведки, РЭБ и беспилотными средствами. О планах боевой подготовки в интервью изданию "Союзники. ОДКБ" рассказал Генеральный секретарь Организации Таалатбек Масадыков.

Особое внимание будет уделено маневрам на западных рубежах Организации.

"На территории Республики Беларусь в октябре с.г. состоится командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство – 2026". Будем также осуществлять координацию деятельности в сфере предотвращения биологических угроз. На территории Беларуси в октябре вновь состоится специальное учение ОДКБ "Барьер-2026" по ликвидации биологических угроз в интересах коллективных миротворческих сил", - сообщил Генсек.

Масадыков также добавил, что традиционно пройдут совместные военные учения "Взаимодействие", "Поиск", "Эшелон" и "Рубеж".


