Индия примет вторую встречу глав МИД Индии и арабских стран спустя 10 лет

31 января в Нью-Дели состоится вторая встреча министров иностранных дел Индии и арабских стран. Мероприятие пройдёт после десятилетнего перерыва и будет направлено на расширение и углубление партнёрства между Индией и арабским миром, передает News18.com

Индия в субботу, 31 января, примет вторую встречу министров иностранных дел Индии и арабских стран (India-Arab Foreign Ministers" Meeting, IAFMM). Как следует из пресс-релиза Министерства иностранных дел Индии, встреча пройдёт под сопредседательством Индии и Объединённых Арабских Эмиратов. В ней примут участие министры иностранных дел государств - членов Лиги арабских государств, а также генеральный секретарь ЛАГ.

Встреча министров проводится после десяти лет перерыва: первая IAFMM состоялась в 2016 году в Бахрейне. Тогда стороны определили пять приоритетных направлений сотрудничества - экономику, энергетику, образование, медиа и культуру - и предложили конкретные форматы взаимодействия в этих сферах. Ожидается, что вторая встреча продолжит развитие уже достигнутых договорённостей, а также расширит и углубит партнёрство.

IAFMM является высшим институциональным механизмом взаимодействия Индии и арабских стран. Диалог был формализован в марте 2002 года после подписания меморандума о взаимопонимании между Индией и Лигой арабских государств. В 2008 году был создан Арабско-индийский форум сотрудничества, а в 2013 году его структура была обновлена. Индия имеет статус наблюдателя при Лиге арабских государств, объединяющей 22 страны.

Как отмечает Министерство иностранных дел, это первая встреча министров иностранных дел Индии и арабских стран, которая проходит на территории Индии. В Нью-Дели ожидается участие представителей всех 22 арабских государств - министров иностранных дел, других министров, государственных министров и высокопоставленных официальных лиц, а также представителей Лиги арабских государств. Накануне состоится четвёртая встреча старших должностных лиц Индии и арабских стран.

В преддверии мероприятия официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал приветствовал прибытие в страну министра иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухиддина Салима Ахмеда Ибрахима, а также министра иностранных дел и по делам соотечественников Государства Палестина Варсен Агхабекян Шахин. По его словам, участие делегаций подтвердит стремление к укреплению партнёрства Индии с арабским миром и развитию контактов между народами.