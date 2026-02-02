Погода
Возраст не помеха. Как Кыргызстан переходит на активное долголетие

- Нина Ничипорова
Таблетки "от старости" пока не созданы, но цель улучшить качество жизни в пожилом возрасте, причем существенно, сегодня вполне достижима, считает заведующая кафедрой терапии Международной школы медицины МУК, заведующая курсом геронтологии и гериатрии в Кыргызском государственном медицинском институте переподготовки и повышения квалификации имени С. Даниярова, доктор медицинских наук, профессор Гульмира Баитова.

- В Кыргызстане надо развивать геронтологию и гериатрию, то есть науку, изучающую причины и механизмы старения, а также проблемы здоровья у старшего поколения, - сказала в интервью vb.kg профессор Баитова, которая одна из первых в нашей стране подняла этот вопрос и многие годы занимается программой активного долголетия.

Гульмира Мусаевна, почему вы акцентируете внимание на активном долголетии? Продолжительность же жизни в нашей стране, судя по официальным данным, растет.

- Да, верно. В последние десятилетия во всем мире произошел феномен: людей старше 60 лет стало в два раза больше за счет увеличения продолжительности жизни и Кыргызстан – не исключение. Средняя продолжительность жизни в нашей стране в 2024 году составила 72,1 года. При этом женщины в республике живут дольше мужчин примерно на восемь лет (76,6 года против 68,3 года). Численность постоянного населения Кыргызстана составляет более семи миллионов человек, из которых четыреста с лишним тысяч или 5,7 процента - это граждане старше 65 лет. Согласно же классификации ООН, если доля людей старше 65 лет составляет менее четырех процентов, то страна считается молодой; от четырех до семи процентов - на пороге старости; более семи процентов - стареющей. Ожидается, что к 2030 году в Кыргызстане доля пожилых людей достигнет семи процентов. И не будем питать иллюзий: старение как никакая другая проблема касается каждого - если, конечно, повезет дожить - и связано оно с образом жизни, возможностями, проблемами.

Увеличение численности населения старшего возраста в ближайшее время – это вызов для социально-экономической политики и стратегии эффективного развития. И в этом смысле, видимо, здравоохранение должно сыграть ключевую роль в объеме, в качестве оказания медицинских услуг, особенно в профилактике заболеваний?

- Безусловно. К сожалению, геронтологическая служба, существовавшая в советский период, после распада Союза фактически перестала функционировать. Восстановление этого направления невозможно без активного участия системы здравоохранения. Сегодня доказано, что биологическим возрастом можно управлять: отсрочить наступление старости и немощи, сохранить активность и выносливость в пожилом возрасте. Это вопрос не только личного благополучия человека, но и серьёзная задача для всего общества. Чем дольше граждане сохраняют экономическую активность, тем выше их вклад в ВВП страны. Чем реже они болеют, тем меньше нагрузка на государственный бюджет.

Термин "активное долголетие" был впервые введён Всемирной организацией здравоохранения в 2002 году в рамках Рамочной стратегии активного долголетия. Согласно определению ВОЗ, активное долголетие предполагает оптимизацию возможностей для сохранения здоровья, участия в социальной жизни и защиты прав человека, что в конечном итоге способствует улучшению качества жизни в процессе старения. В том же году Генеральная Ассамблея ООН приняла Мадридский международный план действий по проблемам старения, рекомендовав государствам разработать национальные программы по активному долголетию. Кыргызстан присоединился к этому международному плану, взяв на себя обязательства по обеспечению пожилых граждан достойными условиями жизни и их активному участию в общественной жизни.

В этом процессе здравоохранение действительно играет ключевую роль. Медицинское сообщество одним из первых откликнулось на рекомендации Мадридского плана: началось восстановление геронтологических служб. Так, в 2011 году при Кыргызском государственном медицинском институте переподготовки и повышения квалификации имени С. Даниярова были открыты курсы по геронтологии и гериатрии. Мы начали обучать семейных врачей особенностям диагностики и лечения пожилых пациентов, поскольку заболевания в старшем возрасте имеют свою специфику. Эти курсы продолжают работать и сегодня, мы проводить также выездные лекции в отдаленных регионах, и их практическая польза не вызывает сомнений.

В 2019 году на международной конференции, организованной ВОЗ и ООН в Москве, где обсуждалась программа "Декада здорового старения 2020–2030", собрались геронтологи и гериатры более чем из 30 стран. По результатам конференции я глубоко убедилась, насколько эта тема значима и насколько важно подходить к ней системно и комплексно в Кыргызстане. Необходимы масштабные национальные программы поддержки пожилых людей. Безусловно, у нас проводятся проекты, однако они носят локальный и временный характер, то есть облегчают положение пожилых граждан на определённом этапе. В этом плане активно работает "Ресурсный центр для пожилых". В Бишкеке организацией "Бабушка Эдопшн" был открыт геронтологический кабинет на базе библиотеки имени Чынгыза Айтматова, где совместно с нашим курсом геронтологии и гериатрии каждую пятницу проводились тренинги для активных пенсионеров-лидеров. Наши специалисты и аспиранты доступно и профессионально рассказывали им, как сохранить здоровье и продлить активную жизнь, уделяли особое внимание профилактике сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, артрита, остеопороза, бронхолёгочных и других хронических состояний.

Более того, нам удалось пригласить инструкторов по йоге для проведения занятий с пожилыми. Люди с большим интересом слушали, активно участвовали и занимались с удовольствием. Важно отметить, что затем участники во время встреч со своими сверстниками из разных регионов и городов передавали им полученные знания. Это один из наиболее эффективных способов профилактики заболеваний, которая играет ключевую роль в обеспечении активного долголетия.

В 2019 году постановлением правительства КР был утверждён План мероприятий по улучшению качества жизни пожилых граждан на 2019–2025 годы. Он включал меры, направленные на создание условий для активного участия пожилых людей в жизни общества, а также на улучшение их экономического положения.

Профессор, срок выполнения плана закончился. На ваш взгляд, как он отразился на положении старшего населения страны. И главное – что дальше?

- Многое удалось сделать в плане оздоровления во время действия предыдущего плана. В частности, были запланированы мероприятия по проведению научного исследования медико-социальной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями среди граждан Кыргызстана по возрастным категориям 60-74 лет (пожилой), 75-89 лет (старческий) и 90 лет и выше (долгожители). В рамках исследования мы изучали потребности пожилых людей в здравоохранении по регионам и вопросы профилактики инсультов и инфарктов. Это важное исследование, поскольку Кыргызстан в мировом рейтинге по смертности от сердечно-сосудистыых заболеваний занимает одно из лидирующих мест: по инсультам – на первом, по инфарктам – на шестом.

Разумеется, проблему активного долголетия за столь короткий срок не решит ни одна страна. Для ее решения необходима многогранная, бессрочная государственная программа, которая будет постоянно обновляться, совершенствоваться с учетом возникающих вызовов. Сейчас в нашей стране начата разработка программы "Активное долголетие кыргызстанцев на 2025-2030 годы". Но вряд ли и она станет последней, поскольку численность пожилого населения будет, согласно прогнозам, расти, будут расти и его потребности. Я считаю, что в Кыргызстане по примеру других стран пора создавать институт геронтологии, который станет основным централизованным органом, занимающимся вопросами геронтологии и гериатрии в стране. В России, например, помимо головного института, открыты его филиалы в разных регионах, в решение проблемы активного долголетия включились практически все министерства, бизнес-сообщество, спортивные и общественные организации и, конечно, сами пенсионеры.

Однако проблема старения - не только медицинская, но и социальная. Нужно максимально занять наше старшее поколение. Старики сидят на лавочках во дворах домов не от хорошей жизни, им зачастую необходимо просто поговорить с кем-то. Поэтому, наверное, надо создавать сообщества для людей такого возраста, объединенных одними целями и ценностями. Закрываться в четырех стенах человеку нельзя. Кстати, главным преимуществом шведов, которые считаются самыми продвинутыми в мире по поддержке своих пожилых, является то, что пенсионеры там поголовно объединены в ассоциации и объединения, где для них постоянно проводятся какие-то мероприятия.

Кроме того, пожилые люди, постоянно общаясь, поддерживают в себе тонус. А в этом возрасте это очень важный фактор долголетия. Исследования подтверждают, что социальная активность человека, его психоэмоциональное состояние улучшают его здоровье на годы.

В настоящее время, мои ассистенты регулярно встречаются с пожилыми пациентами ЦСМ №8 по их просьбе, проводят беседы с ними о причинах и симптомах, о профилактике разных заболеваний. Такие встречи стали настолько популярны, что желающих послушать советы и рекомендации врачей становится все больше. Мы же все больше убеждаемся, что большинство пожилых людей сохранили высокий интеллект, очень активные, охотно откликаются на разные инициативы, которые проводятся для них, и нуждаются в живом доверительном общении.

Вообще, на мой взгляд, надо повсеместно, в каждом ЦСМ, проводить такие встречи, возобновлять работу школ гипертоников, диабетиков. Для того, чтобы работа в них велась не от случая к случаю, а регулярно, должны быть определены штаты. У семейных врачей, и их можно понять, не хватает времени на профилактику, а в этих школах можно обучать самих пациентов, которые потом могут доносить до других полезные знания.

Вы верите, что можно поменять отношение нашего населения к своему здоровью? Я имею в виду даже не старшего поколения, но и молодого. Что вы посоветуете всем нам, как оставаться здоровыми и как продлить свою жизнь?

- Оно уже меняется! После ковида люди повернулись в сторону профилактики. Задают много вопросов, касающихся своего здоровья. И наши, казалось бы, элементарные рекомендации незаметно приводят к профилактике все больше и больше людей. Проводить же ее надо не только среди пожилых, а уже в детском саду, в школах, чтобы дожить до активного долголетия. Рецепты сохранения здоровья известны каждому: правильное питание и отказ от вредных привычек, сохранение физической активности, ежегодное обследование организма.

Пока, правда, можно наблюдать и обратное, когда, например, взрослые едят сами и пичкают детей бургерами и колой, которые, кстати, нередко продаются прямо возле школ. Сталкивалась со случаями, когда четырехлетние дети не научились разговаривать, не развивались, как положено ребенку в таком возрасте, потому что большую часть времени своей маленькой жизни они проводят с телефоном в руках, за играми.

В своем докладе на международной конференции в Лондоне по проблемам сердечно-сосудистых заболеваний я честно отметила, что около 60 процентов взрослого нашего населения страдают гипертонией и из них 50 процентов даже не знают об этом. Цифры, мягко говоря, моих зарубежных коллег обескуражили. А основная причина инсультов – это несвоевременно диагностированная и нелеченная артериальная гипертония. К врачам приходят, точнее уже привозят больных уже с инсультом, либо в предынсультном состоянии. Немало случаев, когда даже беременные женщины случайно во время скрининга узнают и о своей гипертонии, и о диабете.

В большей мере – на 60 процентов - за здоровье ответственен сам человек. Любые негативные привычки, например, курение, алкоголизм, неправильное питание, низкая физическая активность ухудшают состояние человека, даже если тот обладает хорошей генетикой. И лишь 40 процентов влияния на здоровье оказывают экология и система здравоохранения.

Поэтому так важно мотивировать каждого человека к заботе о здоровье своем и близких. Это, безусловно, непростая работа. Но она дает поразительные плоды. Например, в 80-е годы прошлого столетия в США проводилось исследование, которое показало, что благодаря четкой профилактической работе поликлиник, семейных врачей и различных клубов профилактической направленности для пациентов в стране удалось снизить смертность от инсультов на 53 процента, а от инфаркта – на 46 процентов. Представляете, сколько это спасенных жизней! И насколько наше здоровье зависит от профилактики и самообразования!

И в этом важном деле – не просто увеличения продолжительности жизни, но и улучшения качества жизни может помочь государственная программа активного долголетия в Кыргызстане на 2025-2030 годы. Считаю, что забота о качестве жизни пожилых под силу любому правительству, но при активной поддержке всего общества.


Теги:
население, пожилые люди, правительство, хронические болезни, врачи, проект
