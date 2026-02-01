Кыргызские и индийские врачи начали работать в области телемедицины

Государственному учреждению "Клиническая больница" при управлении делами президента Кыргызстана индийской стороной передано оборудование для совместной деятельности в области телемедицины. В рамках сотрудничества кыргызских и индийских врачей создана платформа для проведения консультаций по широкому спектру медицинских услуг, а также консилиумов в наиболее сложных клинических случаях, для обмена опытом в диагностике и лечении разных заболеваний с использованием телемедицинских технологий.

- В прошлом году мы подписали меморандум о сотрудничестве с индийской организацией "Глобальная медицинская помощь", объединяющей сеть медицинских клиник по всей Индии, - сказала директор-главный врач Государственного учреждения "Клиническая больница" при управлении делами президента Джумагул Оморова. - Меморандум предполагает, помимо проведения врачебных консультаций по состоянию больных, повышение квалификации наших специалистов, обмен опытом, особенно в области трансплантологии, проведение телеконференций по новым методам и технологиям в диагностике и лечении больных, применяемым в мировой медицине, чтобы мы могли внедрить их в нашей больнице.

По ее словам, кыргызские медики посетили три больницы, которые оборудованы, как говорится, по последнему слову техники, в которых работают профессионалы по всем направлениям медицины и даже выполняются операции по пересадке сердца. Индийские коллеги выразили искреннее желание сотрудничать с нашими врачами, оказывать поддержку, делиться знаниями и опытом.

- Для нашей больницы телемедицина открывает новые возможности. Как известно, ни одна страна сегодня не способна решать проблемы здравоохранения в одиночку. В этой связи развитие национальной системы здравоохранения возможно путем международного сотрудничества. Тем более, что приоритеты в медицине у врачей разных стран общие – помочь человеку преодолеть болезнь, спасти ему жизнь, предупредить развитие заболевания. И передача нам телекоммуникационного оборудования – это не просто техническая поддержка. На мой взгляд, сделаны первые шаги для развития здорового сотрудничества между медиками двух стран и для повышения качества медицинских услуг в интересах наших пациентов, - отметила Джумагул Асановна.

Как подчеркнула заместитель управляющего делами президента КР Роза Мамырбаева, популярность телемедицины растет в разных странах. Цифровое здравоохранение становится стратегическим направлением для многих стран, стремящихся модернизировать сферу медицинского обслуживания, и Кыргызстан также прилагает большие усилия для внедрения информационных технологий в области здравоохранения.

- Применение телемедицины имеет большое значение прежде всего в постановке более точных диагнозов, в оказании своевременной и квалифицированной помощи на благо здоровья граждан нашей страны, - сказала Роза Курманбековна, искренне поблагодарив менеджера индийской организации "Глобальная медицинская помощь" и его коллег за предоставленную нашим врачам возможность общаться со своими индийскими коллегами по всем профессиональным вопросам.

Особую благодарность и руководство, и врачи Госучреждения "Клиническая больница" при управлении делами президента выразили своему коллеге, индийскому врачу-терапевту Прему Кумару, который почти 18 лет работает в этой больнице и стараниями которого стало возможно внедрение телемедицины в ней.

По его словам, индийские врачи получают хорошее образование, их подготовка высоко оценивается лучшими университетами мира. Ежегодно в Индии из учебных заведений выпускается более 30000 квалифицированных докторов. Как известно, более 10 процентов врачей, работающих в США, проходили обучение именно в индийских университетах. И сотрудничество врачей двух дружеских стран принесет пользу больным.

К его словам можно добавить, что он сам – один из таких профессионалов, которых больные в нашей стране уважают и которым доверяют.

Индию неслучайно называют Меккой медицинского туризма. Кардиохирургия, онкология, ортопедия, трансплантология - основные направления, по которым в Индию приезжает большинство пациентов со всего мира, особенно из США, Великобритании, Бангладеш, Канады, Германии, Франции России, а также из Кыргызстана. Это неудивительно - люди выбирают лечение по соотношению цены и качества. В Индии – качество оказания медпомощи высокое, а цены, как говорится, божеские без потери качества.

Но, как отметил известный в нашей стране хирург Азат Тогочуев, кыргызские врачи - не сторонники развития медицинского туризма.

- Хотелось бы, чтобы наше сотрудничество привело к каким-то практическим шагам, к тому, чтобы мы переняли богатый опыт индийских коллег в области трансплантологии и смогли бы проводить операции по трансплантации органов, в частности печени, на базе нашей больницы. Пока же мы ведем больных, вернувшихся из-за рубежа, где им провели трансплантацию печени, - сказал он.

Его поддержала заместитель директора по лечебной части больницы Гулшан Долонбаева.

-У нас созданы все условия для проведения операций по пересадки печени. Но пока нет опыта. И ваш многолетний опыт помог бы нам начать проводить такие операции у себя, - отметила она, обращаясь к индийским коллегам. – Тем более, что трансплантация печени – это актуальная проблема и для Кыргызстана. На днях в Министерстве здравоохранения состоялась коллегия, на которой поднимался этот вопрос. Через фонд высоких технологий на развитие этого направления будут выделяться солидные средства.

Закончилась передача оборудования демонстрацией возможностей телемедицины. Кыргызским врачам удалось связаться с индийскими докторами, с которыми им совместно предстоит сотрудничать ради здоровья людей.