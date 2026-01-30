Сборная Кыргызстана проиграла Индонезии на Кубке Азии по футзалу

Сборная Кыргызстана по футзалу потерпела поражение во втором матче Кубка Азии, который проходит в Индонезии. Встреча состоялась 29 января в Джакарте и завершилась победой хозяев турнира со счётом 5:3.

Как сообщает Кыргызский футбольный союз, кыргызстанская команда не смогла набрать очки и во втором туре группового этапа. Ранее, 27 января, сборная Кыргызстана уступила команде Ирака со счётом 2:4.

Следующий матч "Ак шумкары" проведут 31 января против сборной Южной Кореи. Эта игра станет ключевой для шансов команды на выход в плей-офф.

Кубок Азии по футзалу проходит с участием 16 сборных. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал. Сборная Кыргызстана выступает в группе A вместе с командами Ирака, Южной Кореи и Индонезии.