Отдайте голос за тюльпан, который может прославить Кыргызстан

Эндемичный вид - тюльпан вверх стремящийся (Tulipa anadroma Botschanz.), который произрастает только на территории Кыргызстана, вышел в финальную часть международного конкурса по отбору видов животных и растений, находящихся на грани исчезновения. Конкурс проводит зоопарк города Индианаполис (США).

Инициатором участия стала Группа специалистов по диким тюльпанам при Международном союзе охраны природы (IUCN Species Survival Commission Wild Tulip Specialist Group).

По правилам конкурса голосование пройдет в несколько этапов. Первый тур состоится с 16 по 19 марта. Виды, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут во второй тур, который пройдет с 20 по 23 марта 2026 года.

Третий и четвертый туры запланированы с 24 по 26 марта и с 27 по 29 марта соответственно. Победители четвертого тура выйдут в суперфинал, который пройдет с 30 марта по 3 апреля 2026 года.

В случае победы организаторы конкурса окажут финансовую поддержку проектам по сохранению вида. Тюльпан вверх стремящийся находится под угрозой исчезновения. Среди основных факторов - сбор цветов туристами и местными жителями, выпас скота, а также выкапывание и продажа луковиц.

Ознакомиться со списком видов-участников и принять участие в голосовании можно по ссылке:

Подробнее о работе Группы специалистов по диким тюльпанам можно узнать на сайте:

Также информация публикуется на странице проекта в Instagram:

Специалисты надеются на поддержку общественности. По их словам, участие и возможная победа в конкурсе помогут привлечь внимание мирового сообщества к сохранению уникальных диких тюльпанов Кыргызстана.