Погода
$ 87.50 - 87.75
€ 103.62 - 104.47

Инициатива ЛДПР может ударить по кыргызстанским швейникам

82  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с резонансным предложением: облагать НДС импортные товары легкой промышленности, имеющие российские аналоги. Несмотря на то что инициатива направлена против экспансии западных и азиатских брендов, под ударом могут оказаться и ближайшие партнеры по Евразийскому экономическому союзу, в частности - Кыргызстан.

Сегодня швейная отрасль Кыргызстана является одним из ключевых поставщиков одежды на российский рынок. Для отечественных производителей экспорт в РФ - это основной канал сбыта, выстроенный на принципах свободного движения товаров внутри ЕАЭС. Введение дополнительных налоговых барьеров или обязательное квотирование в 30% для "чисто российского" товара на маркетплейсах рискует создать искусственные препятствия для кыргызстанской продукции, которая традиционно конкурирует в среднем и низком ценовых сегментах.

Слуцкий настаивает на создании "справедливого рынка", где иностранные игроки должны платить налоги наравне с российскими фабриками. Однако эксперты отмечают, что размытость формулировок может привести к тому, что под "налоговый пресс" попадут и производители из стран союза. Если инициатива не будет учитывать преференции внутри ЕАЭС, это не только приведет к удорожанию одежды для россиян, но и подорвет экономические связи с Кыргызстаном, чьи швейники годами инвестировали в качество и логистику для работы на российском направлении.

В дополнение к налоговым мерам, ЛДПР предлагает снизить комиссии маркетплейсов только для тех, кто использует российское сырье. Для кыргызстанских предприятий, работающих на импортных тканях, это может означать потерю конкурентоспособности на крупнейших онлайн-площадках, таких как Wildberries и Ozon.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454937
Теги:
Россия, швейная отрасль, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  