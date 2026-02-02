В России лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с резонансным предложением: облагать НДС импортные товары легкой промышленности, имеющие российские аналоги. Несмотря на то что инициатива направлена против экспансии западных и азиатских брендов, под ударом могут оказаться и ближайшие партнеры по Евразийскому экономическому союзу, в частности - Кыргызстан.

Сегодня швейная отрасль Кыргызстана является одним из ключевых поставщиков одежды на российский рынок. Для отечественных производителей экспорт в РФ - это основной канал сбыта, выстроенный на принципах свободного движения товаров внутри ЕАЭС. Введение дополнительных налоговых барьеров или обязательное квотирование в 30% для "чисто российского" товара на маркетплейсах рискует создать искусственные препятствия для кыргызстанской продукции, которая традиционно конкурирует в среднем и низком ценовых сегментах.

Слуцкий настаивает на создании "справедливого рынка", где иностранные игроки должны платить налоги наравне с российскими фабриками. Однако эксперты отмечают, что размытость формулировок может привести к тому, что под "налоговый пресс" попадут и производители из стран союза. Если инициатива не будет учитывать преференции внутри ЕАЭС, это не только приведет к удорожанию одежды для россиян, но и подорвет экономические связи с Кыргызстаном, чьи швейники годами инвестировали в качество и логистику для работы на российском направлении.

В дополнение к налоговым мерам, ЛДПР предлагает снизить комиссии маркетплейсов только для тех, кто использует российское сырье. Для кыргызстанских предприятий, работающих на импортных тканях, это может означать потерю конкурентоспособности на крупнейших онлайн-площадках, таких как Wildberries и Ozon.