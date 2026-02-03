Погода
Кыргызстан резко сократил импорт саженцев

Департамент химизации, защиты и карантина растений при Минсельхозе КР перешел на режим усиленного контроля за ввозом посадочного материала, который официально признан продукцией высокого фитосанитарного риска. Как сообщает пресс-служба ведомства, каждый саженец, пересекающий границу республики, проходит многоступенчатый фильтр: от тщательной проверки документации и сертификатов до обязательного лабораторного анализа на наличие скрытых вредителей и болезней. В случаях выявления угроз применяются радикальные меры обеззараживания - объемы фумигации в 2025 году достигли рекордных 156 тысяч кубометров, что значительно превышает показатели прошлых лет.

Статистика свидетельствует о серьезных изменениях на рынке: если в 2024 году в страну было завезено более 13,3 миллиона саженцев, то в 2025 году импорт сократился почти вдвое, составив 6,86 миллиона единиц. Параллельно с импортом снизились и экспортные показатели, что свидетельствует о трансформации торговых потоков. При этом требования к качеству продукции только ужесточаются: теперь для ввоза недостаточно одного сертификата - импортер обязан иметь разрешительный документ, подтверждающий право на внедрение конкретных сортов и гибридов на территории Кыргызской Республики.

Особое внимание ведомство уделяет "химической безопасности" аграрного сектора. В республике установлен жесткий запрет на оборот незарегистрированных пестицидов и агрохимикатов. Любые препараты, не прошедшие государственную регистрацию, изымаются, а их ввоз блокируется. Такая бескомпромиссная политика Департамента направлена на создание непроницаемого барьера для карантинных организмов, способных нанести колоссальный ущерб экосистеме и сельскому хозяйству страны.


