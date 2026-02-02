Кыргызстан и США обсудили актуальные вопросы визовой политики

В Бишкеке состоялась встреча директора Консульского департамента Министерства иностранных дел Сейтека Жумакадыр уулу с руководителем Консульского отдела посольства Соединённых Штатов Америки в Кыргызской Республике Кейт Коллинз. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере, уделив особое внимание изменениям визовой политики США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи участники предметно рассмотрели текущее состояние взаимодействия по консульским вопросам. Кыргызская сторона подчеркнула важность продолжения конструктивного обмена мнениями по визовой тематике в целях выработки взаимоприемлемых подходов.

Американская сторона, в свою очередь, обозначила отдельные аспекты, связанные с соблюдением визового режима гражданами Кыргызстана, и выразила заинтересованность в дальнейшем обсуждении и взаимодействии.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества по всему спектру консульских отношений.