Погода
$ 87.50 - 87.75
€ 103.62 - 104.47

Кыргызстан и США обсудили актуальные вопросы визовой политики

271  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялась встреча директора Консульского департамента Министерства иностранных дел Сейтека Жумакадыр уулу с руководителем Консульского отдела посольства Соединённых Штатов Америки в Кыргызской Республике Кейт Коллинз. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере, уделив особое внимание изменениям визовой политики США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи участники предметно рассмотрели текущее состояние взаимодействия по консульским вопросам. Кыргызская сторона подчеркнула важность продолжения конструктивного обмена мнениями по визовой тематике в целях выработки взаимоприемлемых подходов.

Американская сторона, в свою очередь, обозначила отдельные аспекты, связанные с соблюдением визового режима гражданами Кыргызстана, и выразила заинтересованность в дальнейшем обсуждении и взаимодействии.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества по всему спектру консульских отношений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454972
Теги:
виза, США, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  