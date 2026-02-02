Погода
В КР стартовал месячник здоровья среди мужчин "Будь ответственным!"

228  0
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики объявило о старте республиканского месячника "Будь ответственным!", направленного на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний среди мужчин в возрасте 18 лет и старше. По данным ведомства, кампания призвана повысить раннее выявление хронических заболеваний и мотивировать мужчин своевременно обращаться за медицинской помощью.

В рамках месячника мужчинам рекомендуется пройти профилактические медицинские консультации в организациях первичной медико-санитарной помощи по месту жительства. Это центры семейной медицины, центры общеврачебной практики, группы семейных врачей и фельдшерско-акушерские пункты.

Опыт предыдущих лет показывает высокую эффективность кампании. В прошлом году профилактический скрининг на неинфекционные заболевания прошли более 973 тысяч мужчин по всей стране. У 119,6 тысячи из них, что составляет около 12 процентов, было выявлено повышенное артериальное давление. Высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний зафиксирован у 49,6 тысячи мужчин, а высокий риск развития диабета почти у 60,8 тысячи.

По данным за 2025 год, на учёт с диагнозом артериальная гипертензия были впервые взяты 15 388 человек, с диагнозом сахарный диабет 7 364 человека. В том же году сердечно-сосудистые заболевания стали причиной 16 644 смертей среди взрослого населения Кыргызстана.

Республиканский месячник "Будь ответственным!" проводится с 2019 года. Он был впервые запущен в рамках проекта "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане", финансируемого Швейцарией, и в настоящее время ежегодно реализуется под руководством Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

Неинфекционные заболевания относятся к хроническим и включают сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания и диабет. К основным предотвратимым факторам риска относятся нездоровое питание, употребление табака, чрезмерное потребление алкоголя и недостаточная физическая активность.

Проект "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане", финансируемый правительством Швейцарии, реализуется по всей стране и направлен на улучшение здоровья населения, обеспечение равного доступа к качественным услугам первичной медико-санитарной помощи и продвижение здорового образа жизни.


