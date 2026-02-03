Айбийке Нурланова: Я хочу продолжать расти и развиваться в бальных танцах

Жительница Бишкека Айбийке Нурланова занимается спортивными бальными танцами с раннего детства. За годы выступлений она собрала десятки кубков и медалей, становилась победителем международных турниров, финалисткой чемпионата мира, неоднократно выигрывала чемпионаты Кыргызстана. Сегодня ей 19 лет, у неё звание кандидата в мастера спорта и представление на мастера спорта. Танцы остаются важной частью её жизни наряду с учёбой.

Мы поговорили с Айбийке о начале не пути, наставниках, достижениях и о том, как строится карьера в бальных танцах.

- Айбийке, как началось ваше знакомство с бальными танцами?

Как и всех детей, меня привела за ручку мама. Мне было пять лет, когда мы впервые увидели соревнования по спортивным бальным танцам. Я наблюдала за выступлениями детей и тогда очень захотела танцевать так же. Меня впечатлили красивые платья и борьба за результат. Родители привели меня в студию бальных танцев, и там я уже окончательно определилась. Со временем это стало моим собственным выбором. Я ходила на тренировки с желанием и понимала, что хочу развиваться именно в этом направлении. У меня появилось много друзей, с которыми мы вместе росли и стали как вторая семья. Танцы и соревнования стали частью моей жизни.

- У кого вы тренируетесь?

-Я воспитанница танцевальной студии Alexis, где со мной работают Алексей Кибкало и Татьяна Когадей. Они привили мне любовь к танцам. Это серьёзная танцевальная школа, где воспитывают настоящих чемпионов. Нас с детства приучали к дисциплине, к регулярным тренировкам, к ответственности за результат. Тогда многое воспринималось как должное, но со временем понимаешь, насколько важен этот фундамент.

- Когда вы поняли, что танцы это уже серьёзный спорт?

- Постепенно, с ростом количества турниров. Когда начинаются постоянные соревнования, сборы, поездки, ты уже не относишься к этому как к кружку. В парных танцах есть ответственность перед партнёром и тренером. Если ты не готов, это отражается на результате пары.

Именно тогда приходит спортивное отношение: тренироваться системно, работать над ошибками, готовиться к каждому старту.

-Какие достижения вы считаете самыми значимыми?

-За годы действительно накопилось много наград и очень много из них значимых и памятных. Дома большая коллекция кубков и медалей. Одним из самых запоминающихся результатов стало первое место на крупном ежегодном турнире в Риге Baltic Cup. Это был серьёзный международный чемпионат по спортивным бальным танцам, и та победа для нас была очень важной.

Также у меня было много первых мест в Казахстане, России и Турции, учавствовали в чемпионате мира, который проходил в Румынии. Крупным этапом стал финал чемпионата мира в Астане на турнире Silk Way. Это, наверное одни из самых значимых и запоминающихся турниров. Благодаря танцам я объездила пол мира, и посмотрела много разных стран с их культурой и достопримечательностями, что также является большим побсом в спортивной карьере спортсмена.

На уровне Кыргызстана я несколько раз становилась чемпионкой страны. У меня есть звание кандидата в мастера спорта и меня уже представили на мастера спорта.

- Вы всё время выступали в паре?

-Да, всю карьеру я танцую в паре. Раньше соло-направление практически не развивалось, поэтому мы изначально готовились именно как пара.

За мою карьеру у меня было три партнёра. Смена партнёра всегда непростой этап. Нужно заново выстраивать взаимоотношения, совпасть по характеру, по рабочему темпу. Самых крупных результатов мы добились с моим последним партнёром Говардом Чолпонбаевым. Это финал чемпионата мира и победы на чемпионатах страны.

-Чем вы занимаетесь сейчас помимо танцев?

Сейчас я учусь в университете, получаю бакалавриат. Образование для меня важно. Я стараюсь совмещать учёбу и тренировки.

Танцы с детства приучили меня к дисциплине.

В свободное время преподаю математику, вижусь в друзьями.

- Как танцы повлияли на вашу учёбу?

Кардинально! Танцы формируют дисциплину и выносливость. Постоянные тренировки учат собранности. Я окончила физико-математическую школу-лицей №61 им. Е. Якира, набрала 213 баллов по ОРТ и 1530 баллов по SAT.

Когда у тебя график по часам, ты начинаешь ценить время и планировать день заранее. А еще благодаря спорту ты живешь целью быть лучшим везде, не важно школа это, соревнования, университет и др.

- Были ли у вас предложения учиться за рубежом?

Да, я поступила в несколько международных университетов на стипендии. Были разные варианты.

Но я решила продолжать учёбу и заниматься танцами.

- Планируете ли связывать будущее с танцами?

Да, я хочу продолжать танцевать и развиваться в спорте. Я понимаю, что ещё могу расти как спортсменка. В будущем рассматриваю и тренерскую работу.

- Насколько затратны бальные танцы?

Это дорогой вид спорта. Костюмы, специализированная обувь, причёски, макияж, поездки на турниры. Для девушек расходы выше, чем для парней.

Многое держится на энтузиазме тренеров. Они сопровождают нас на соревнованиях, вкладывают своё время и силы. Без их участия сложно добиваться высоких результатов.

- Что вы чувствуете перед выходом на паркет?

- Поддержку зрителей, тренера и младшего поколения.

Волнение присутствует всегда. Даже с опытом. Но со временем учишься его контролировать. Когда начинается музыка, концентрируешься на программе, технике и взаимодействии с партнёром. В этот момент важно быть максимально собранной и показать то, что отрабатывалось на тренировках.

Путь в спортивных бальных танцах строится годами. История Айбийке Нурлановой показывает, что за медалями стоят регулярные тренировки, поддержка тренеров и семьи, а также устойчивость к нагрузкам и соревнованиям. Именно это и формирует высокий спортивный уровень.