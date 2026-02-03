Юный кыргызстанец вошел в историю легендарного конкурса "Романсиада"

В Москве, в государственном кремлёвском дворце, состоялся масштабный концерт, посвященный 30-летию международного конкурса "Романсиада" и Дню русского романса. Праздничный вечер объединил на главной сцене России признанных мастеров и юных звезд, среди которых ярко заявили о себе представители Кыргызстана.

Особым событием стало выступление 11-летнего Арсена Мухтарбекова из села Беловодское. В 2025 году юный вокалист вошел в историю проекта как самый молодой обладатель Гран-при конкурса. В Кремле Арсен выступил в международном составе вместе с Сафией Холовой из Таджикистана и Иваном Котловым из России. В сопровождении детского хора "Brevis" они исполнили гимн "Романсиады", символизируя единство культур и преемственность талантов.

Национальный колорит в программу вечера внес заслуженный артист Кыргызстана Тилек Найманбаев. В его исполнении прозвучал романс Калыя Молдобасанова "Селкиге". Зрители восторженно приняли произведение на кыргызском языке, отметив высокое мастерство артиста, который ранее, в 2017 году, стал победителем "Среднеазиатской Романсиады".

По информации Русского дома в Бишкеке, в юбилейном торжестве принял участие и народный артист России Николай Басков, чей карьерный путь также начинался с победы на этом престижном конкурсе. Сегодня "Романсиада" продолжает выполнять важную миссию, открывая новые горизонты для одаренных исполнителей из стран Центральной Азии и России и укрепляя гуманитарные связи между народами.