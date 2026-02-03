Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 103.62 - 104.47

Юный кыргызстанец вошел в историю легендарного конкурса "Романсиада"

246  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве, в государственном кремлёвском дворце, состоялся масштабный концерт, посвященный 30-летию международного конкурса "Романсиада" и Дню русского романса. Праздничный вечер объединил на главной сцене России признанных мастеров и юных звезд, среди которых ярко заявили о себе представители Кыргызстана.

Особым событием стало выступление 11-летнего Арсена Мухтарбекова из села Беловодское. В 2025 году юный вокалист вошел в историю проекта как самый молодой обладатель Гран-при конкурса. В Кремле Арсен выступил в международном составе вместе с Сафией Холовой из Таджикистана и Иваном Котловым из России. В сопровождении детского хора "Brevis" они исполнили гимн "Романсиады", символизируя единство культур и преемственность талантов.

Национальный колорит в программу вечера внес заслуженный артист Кыргызстана Тилек Найманбаев. В его исполнении прозвучал романс Калыя Молдобасанова "Селкиге". Зрители восторженно приняли произведение на кыргызском языке, отметив высокое мастерство артиста, который ранее, в 2017 году, стал победителем "Среднеазиатской Романсиады".

По информации Русского дома в Бишкеке, в юбилейном торжестве принял участие и народный артист России Николай Басков, чей карьерный путь также начинался с победы на этом престижном конкурсе. Сегодня "Романсиада" продолжает выполнять важную миссию, открывая новые горизонты для одаренных исполнителей из стран Центральной Азии и России и укрепляя гуманитарные связи между народами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455004
Теги:
Россия, Кыргызстан, артисты эстрады
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  