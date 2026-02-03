Горнолыжники Кыргызстана завоевали медали на международных FIS-стартах

На горнолыжной базе "Кашкулак" в Кыргызстане состоялись крупные соревнования по горнолыжному спорту, объединившие сразу несколько турниров: два этапа Кубка Центральной Азии, Национальный чемпионат, Национальный юниорский чемпионат, а также международный старт под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Армении. Представители Федерации горнолыжного спорта Кыргызстана показали высокие результаты, особенно в дисциплине "специальный слалом", где кыргызстанские спортсмены завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали.

Победителем стал Александр Коробов, второе место занял Роман Нарчуганов, третьим финишировал Тимур Шакиров.

В женских заездах победу одержала представительница Казахстана Мария Шкабарова, серебряную медаль завоевала спортсменка из Узбекистана Сабина Режепова, бронза досталась казахстанской горнолыжнице Далель Толкуновой.

В заключительной гонке соревнований Роман Нарчуганов вновь поднялся на высшую ступень пьедестала. Второе место занял Тимур Шакиров, третьим стал представитель Армении Ашот Карапетян.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки трассы и растущий интерес к горнолыжному спорту в регионе. Информацию и фотоматериалы предоставила Юлия Тенькова.