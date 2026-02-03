Погода
КФС посетил академию "Барселона" в Манасе

277  0
- Самуэль Деди Ирие
Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза (КФС) Медербек Сыдыков и технический директор КФС Дайнис Казакевич посетили футбольную академию "Барселона" в городе Манас в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область.

В ходе визита представители КФС встретились с руководством и тренерским составом академии, обсудили подготовку молодых футболистов и приняли участие в просмотре игроков, обучающихся на грантовой основе.

Академия "Барселона" сотрудничает с КФС и активно способствует развитию и воспитанию нового поколения кыргызстанских футболистов, сочетая современные методики обучения с ценностями профессионального спорта.


