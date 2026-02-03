Погода
Кыргызстан ведет диалог с ЕС по возможным ограничениям - Байсалов

Кыргызстан находится в постоянном диалоге с европейскими властями на фоне сообщений о возможных ограничительных мерах со стороны Евросоюза. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов в эксклюзивном интервью во время прямого эфира Nomad TV на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

По его словам, кыргызские дипломаты в Брюсселе и других европейских столицах поддерживают постоянный контакт с партнерами. Бишкек намерен усилить работу по этому направлению и провести дополнительные консультации и переговоры.

Байсалов отметил, что сообщения о возможных ограничениях вызывают недоумение, поскольку Кыргызстан нуждается в поставках комплектующих для IT-сферы, в том числе для высокопроизводительных компьютеров, а также авиационного топлива.

"Мы находимся в недоумении, и мы усилим наши переговоры и обратимся за разъяснениями и сами готовы давать разъяснения в этом отношении", - сказал Байсалов.

Он подчеркнул, что кыргызская сторона готова как запрашивать разъяснения, так и предоставлять собственные пояснения европейским партнерам.

"Я думаю, у европейских властей хватит терпения, ума и понимания, что с Кыргызской Республикой не нужно портить отношения, создавать впечатление, что они собираются каким-либо образом ограничивать нас или наносить ущерб нашей политике национального развития и экономического укрепления", - отметил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении Кыргызстана в рамках борьбы с обходом санкций против России. В частности, обсуждается запрет на экспорт в республику станков и определенного радиооборудования.

С начала 2022 года под санкции США и Великобритании попали более 20 компаний из Кыргызстана. Ограничения затрагивали финансовые институты, нефтегазовый сектор, а также поставки электронного и телекоммуникационного оборудования, IT-инфраструктуры, авиационного топлива и услуги в сфере воздушного транспорта.


