Экспортный потенциал Республики Алтай презентовали в Кыргызстане

Кыргызстан и Республика Алтай открывают новую главу в торгово-экономических отношениях. С рабочим визитом республику посетил заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, полномочный представитель региона в Москве Владимир Полетаев. Главной целью визита стало укрепление внешнеэкономических связей и продвижение продукции алтайских производителей на кыргызстанский рынок.

В рамках насыщенной программы Владимир Полетаев провел серию важных встреч с Послом России Сергеем Вакуновым, Торгпредом Айнуром Самановым и главой представительства Евразийского банка развития Нурланом Акматовым. Стороны детально обсудили возможности расширения присутствия алтайских товаров в сельскохозяйственном секторе Кыргызстана. Особый интерес вызвали перспективы промышленной кооперации и прямых поставок продукции из экологически чистого региона России.

Помимо экономики, визит охватил и гуманитарный блок. Представители Алтая и профильных ведомств Кыргызстана наметили конкретные шаги по обмену опытом в сфере туризма, где оба региона имеют колоссальный потенциал, а также договорились об укреплении связей в образовании, спорте и культуре. Подобный формат взаимодействия подтверждает курс на усиление межрегионального сотрудничества в рамках евразийской интеграции.