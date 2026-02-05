Погода
КФС отправил судейский корпус на усиленную подготовку в Турцию

- Самуэль Деди Ирие
Футбольные арбитры Кыргызского футбольного союза проводят учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталье. Сбор проходит с 2 по 18 февраля.

В мероприятии принимают участие 18 главных арбитров, 24 ассистента судей, 7 инструкторов, врач-массажист, а также приглашённый инструктор Азиатской футбольной конфедерации (АФК). В рамках программы судьи проходят физическую подготовку, теоретические занятия, видеоразборы и практические тренировки, включая обслуживание матчей.

Кроме того, для оценки уровня подготовки арбитров проводятся тесты по Правилам игры, экзамены по системе VAR, а также контрольные тесты по физической подготовке.

Учебно-тренировочный сбор направлен на повышение профессионального уровня судей, их подготовку в соответствии с международными стандартами и качественную подготовку к предстоящим соревнованиям.


URL: https://www.vb.kg/455041
Теги:
судья, Турция, футбол, Кыргызстан
