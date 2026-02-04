Погода
В Бишкеке стартовал бизнес-форум "B5+1"

331  0
- Светлана Лаптева
В Бишкеке состоялось открытие двухдневного бизнес-форума "Б5+1", который собрал на одной площадке представителей государственных структур и деловых кругов стран Центральной Азии и Соединённых Штатов Америки. Мероприятие организовано Центром международного частного предпринимательства (CIPE) при тесном содействии Кабинета Министров КР и знаменует собой переход формата "Б5+1" от разовых встреч к долгосрочному процессу региональной экономической интеграции.

В работе форума принимают участие высокопоставленные делегаты правительств Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и США, а также руководители международных компаний, финансовых институтов и бизнес-ассоциаций. Основная цель встречи - укрепление государственно-частного диалога и расширение инвестиционного сотрудничества. В центре дискуссий находятся вопросы улучшения деловой среды в таких стратегических сферах, как транспорт и логистика, сельское хозяйство, информационные технологии, электронная коммерция и добыча критически важных минералов.

Программа мероприятия включает панельные сессии, в рамках которых региональные рабочие группы представят практические рекомендации по реформированию регуляторной политики. Ожидается, что представители правительств стран региона обозначат конкретные шаги по реализации предложенных инициатив, направленных на стимулирование инноваций и экономического роста. Платформа "B5+1" является деловым аналогом дипломатического формата "C5+1" и реализуется в рамках программы "Улучшение деловой среды в Центральной Азии" (IBECA) при поддержке Государственного департамента США.


URL: https://www.vb.kg/455044
Теги:
США, форум, Бишкек, Кыргызстан
