В Канте без вести пропала девочка. Родные просят помощи

В городе Кант разыскивают пропавшую девочку Ульяну. По данным родственников, она вышла из дома 3 февраля около 12.00 и до настоящего времени не вернулась.

Отмечается, что ребенок болен. Родственники уже обратились в милицию.

В день исчезновения девочка была одета в черную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны с белыми лампасами и сиреневые галоши с мехом без задника.

По одной из версий, она могла уехать в Бишкек.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ульяны, просят сообщить по телефону: +996 702 53 41 40.