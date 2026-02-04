Погода
$ 87.45 - 87.76
€ 103.62 - 104.47

В Ысык-Ате двух подозреваемых задержали за продажу чужой квартиры

288  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Житель села Люксембург лишился квартиры после мошеннической схемы. Ущерб составил 80 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

С заявлением в милицию 21 июня 2025 года обратился мужчина 1981 года рождения. По его словам, в конце января неизвестные, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием завладели его квартирой, переоформили право собственности на себя и затем перепродали жилье третьим лицам.

Причиненный материальный ущерб составил 80 тысяч долларов, или 6 991 200 сомов по курсу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемых И.А. 1995 года рождения и М.Э. 1994 года рождения, которых водворили в ИВС.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455050
Теги:
задержание, мошенничество, Чуйская область, жилье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  