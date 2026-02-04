В Ысык-Ате двух подозреваемых задержали за продажу чужой квартиры

Житель села Люксембург лишился квартиры после мошеннической схемы. Ущерб составил 80 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

С заявлением в милицию 21 июня 2025 года обратился мужчина 1981 года рождения. По его словам, в конце января неизвестные, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием завладели его квартирой, переоформили право собственности на себя и затем перепродали жилье третьим лицам.

Причиненный материальный ущерб составил 80 тысяч долларов, или 6 991 200 сомов по курсу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемых И.А. 1995 года рождения и М.Э. 1994 года рождения, которых водворили в ИВС.

Расследование продолжается.