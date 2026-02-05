Анализ почвы перед сезоном: Минсельхоз опубликовал список лабораторий

Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики призывает фермеров страны уделить особое внимание качеству земель перед началом активных полевых работ. Как сообщает пресс-служба ведомства, для получения высокого урожая и эффективного использования удобрений крайне важно провести своевременный лабораторный анализ почвы на содержание питательных веществ.

Для удобства аграриев во всех регионах республики функционируют специализированные лаборатории, готовые принять образцы для исследования.

Чуйская область: Центральная специализированная контрольно-токсикологическая лаборатория. Адрес: Сокулукский район, с. Кожомкул (Военно-Антоновка), ул. Токтогула, 3. Тел.: 0707 989-745 (зав. лаб. Кулмамбетова А.).

Ошская область: Ошская специализированная контрольно-токсикологическая лаборатория. Адрес: г. Ош, ул. Кара-Суу, 2. Тел.: 0778 828-716 (зав. лаб. Батырова Ж.).

Иссык-Кульская область: Лаборатория по карантину растений. Адрес: Тюпский район, с. Тюп, ул. Манаса, 124. Тел.: 0755 557-313 (зав. лаб. Н. Токтобеков).

Джалал-Абадская область: Управление по химизации, защите и карантину растений. Адрес: г. Джалал-Абад, ул. Нефтяников, 11. Тел.: 0755 043-077 (начальник управления Садыков К.).

Баткенская область: Лаборатория по карантину растений. Адрес: г. Баткен, ул. Чет-Булак, 1. Тел.: 0770 171-112 (зав. лаб. А. Аскаров).

Нарынская область: Лаборатория по карантину растений. Адрес: г. Нарын, ул. Мусурманкул, 12-Б. Тел.: 0708 535-373 (зав. лаб. А. Мамбетакунова).

Таласская область: Лаборатория по карантину растений. Адрес: Айтматовский район, с. Кызыл-Адыр, ул. Сатыбалдиева, 22. Тел.: 0553 509-190 (зав. лаб. Ж. Исманалиева).

Специалисты отмечают, что точный анализ почвы позволяет не только повысить плодородие земель, но и существенно сэкономить бюджет на покупку минеральных удобрений. Для получения полной информации о процедуре приема проб Минсельхоз КР рекомендует обращаться непосредственно в указанные лаборатории.