В Афганистане открывают факультет "пророческой медицины"

В Афганистане лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада издал указ о создании факультета "традиционной пророческой медицины" на базе Кабульского университета медицинских наук. Как сообщает подконтрольное талибам Министерство высшего образования Афганистана, административная и академическая структура нового подразделения уже утверждена и готова к работе. Об этом сообщает Amu.tv.

Согласно заявлению ведомства, целью создания факультета является удовлетворение потребностей в академических исследованиях и обучении специалистов в области народных методов лечения. Несмотря на то, что традиционная медицина широко практикуется в Афганистане десятилетиями, до сих пор она находилась вне рамок официального регулирования и системы государственного образования. Отсутствие единых стандартов подготовки и контроля мешало признанию этой сферы частью национальной системы здравоохранения.

Официальные представители министерства здравоохранения талибов заявляют, что намерены стандартизировать народную медицину и интегрировать её в общую государственную систему. При этом они ссылаются на глобальные инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прозвучавшие на одной из недавних встреч в Индии, подчеркивая свое желание привести афганские практики в соответствие с международными нормами.

Примечательно, что расширение образовательной сети происходит на фоне жесткой международной критики в адрес талибов. В стране продолжает действовать запрет на высшее образование для женщин, включая обучение медицине и другим специальностям в сфере здравоохранения. Международные гуманитарные агентства и медицинские эксперты бьют тревогу: исключение женщин из медицинских вузов неизбежно приведет к критической нехватке женского медперсонала, что отрежет миллионы афганских женщин и детей от базовой медицинской помощи.