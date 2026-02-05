Погода
$ 87.45 - 87.74
€ 103.62 - 104.47

В Афганистане открывают факультет "пророческой медицины"

334  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Афганистане лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада издал указ о создании факультета "традиционной пророческой медицины" на базе Кабульского университета медицинских наук. Как сообщает подконтрольное талибам Министерство высшего образования Афганистана, административная и академическая структура нового подразделения уже утверждена и готова к работе. Об этом сообщает Amu.tv.

Согласно заявлению ведомства, целью создания факультета является удовлетворение потребностей в академических исследованиях и обучении специалистов в области народных методов лечения. Несмотря на то, что традиционная медицина широко практикуется в Афганистане десятилетиями, до сих пор она находилась вне рамок официального регулирования и системы государственного образования. Отсутствие единых стандартов подготовки и контроля мешало признанию этой сферы частью национальной системы здравоохранения.

Официальные представители министерства здравоохранения талибов заявляют, что намерены стандартизировать народную медицину и интегрировать её в общую государственную систему. При этом они ссылаются на глобальные инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прозвучавшие на одной из недавних встреч в Индии, подчеркивая свое желание привести афганские практики в соответствие с международными нормами.

Примечательно, что расширение образовательной сети происходит на фоне жесткой международной критики в адрес талибов. В стране продолжает действовать запрет на высшее образование для женщин, включая обучение медицине и другим специальностям в сфере здравоохранения. Международные гуманитарные агентства и медицинские эксперты бьют тревогу: исключение женщин из медицинских вузов неизбежно приведет к критической нехватке женского медперсонала, что отрежет миллионы афганских женщин и детей от базовой медицинской помощи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455054
Теги:
Афганистан, ислам, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  