В Кыргызстане создают уникальный словарь-навигатор для сельского хозяйства

226  0
- Светлана Лаптева
В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР приступили к масштабной работе по унификации отраслевого языка. На базе ведомства состоялось ключевое заседание с участием ведущих ученых и экспертов, посвященное разработке специализированного терминологического словаря аграрной отрасли.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, главная задача проекта - создание фундаментального кыргызско-русского и русско-кыргызского словаря терминов. Инициатива призвана раз и навсегда решить проблему многовариантности и путаницы в профессиональной лексике. В условиях, когда агрономия, ветеринария, ирригация и переработка требуют предельной точности, отсутствие единых стандартов перевода создает барьеры при подготовке нормативных актов и официальной документации.

Заседание прошло под председательством первого замминистра сельского хозяйства Жаныбека Керималиева. К обсуждению присоединились директор Кыргызского энциклопедического и терминологического центра при Нацкомиссии по госязыку Т. Осмоналиев, а также цвет аграрной науки республики: ученые КНАУ имени К.И. Скрябина и ведущие специалисты профильных НИИ земледелия, животноводства, ирригации и ветеринарии.

По итогам встречи было отмечено, что будущий словарь станет настольной книгой не только для чиновников и юристов. Издание окажет неоценимую практическую помощь специалистам "в поле", а также преподавателям и студентам аграрных вузов. Единая терминологическая база позволит аграрному сектору страны говорить на одном языке - точном, современном и профессиональном.


Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
