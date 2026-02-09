"Челси" разгромил "Вулверхэмптон", оформив четвертую победу кряду

Лондонский "Челси" продолжает свое триумфальное шествие по Премьер-лиге. В выездном матче против "Вулверхэмптона" подопечные Энцо Марески не оставили шансов хозяевам, а главным творцом успеха стал полузащитник Коул Палмер.

Английский вундеркинд выдал феноменальный перформанс, оформив хет-трик еще до свистка на перерыв. Палмер дважды был безупречен при исполнении пенальти, а на 38-й минуте поставил эффектную точку в быстрой комбинации "синих", фактически сняв все вопросы о победителе встречи.

Во втором тайме "волки" попытались вернуться в игру - Толу Арокодаре удалось отыграть один мяч, но на большее хозяев не хватило. "Челси" уверенно довел дело до победы, которая стала для лондонцев четвертой подряд в чемпионате Англии.

Статистика противостояния становится для "Вулверхэмптона" пугающей: это четвертое поражение подряд от "аристократов". Общая разница мячей в этих встречах достигла унизительных 15:4 в пользу лондонского клуба.