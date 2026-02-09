Погода
$ 87.26 - 87.76
€ 102.75 - 103.75

"Челси" разгромил "Вулверхэмптон", оформив четвертую победу кряду

102  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лондонский "Челси" продолжает свое триумфальное шествие по Премьер-лиге. В выездном матче против "Вулверхэмптона" подопечные Энцо Марески не оставили шансов хозяевам, а главным творцом успеха стал полузащитник Коул Палмер.

Английский вундеркинд выдал феноменальный перформанс, оформив хет-трик еще до свистка на перерыв. Палмер дважды был безупречен при исполнении пенальти, а на 38-й минуте поставил эффектную точку в быстрой комбинации "синих", фактически сняв все вопросы о победителе встречи.

Во втором тайме "волки" попытались вернуться в игру - Толу Арокодаре удалось отыграть один мяч, но на большее хозяев не хватило. "Челси" уверенно довел дело до победы, которая стала для лондонцев четвертой подряд в чемпионате Англии.

Статистика противостояния становится для "Вулверхэмптона" пугающей: это четвертое поражение подряд от "аристократов". Общая разница мячей в этих встречах достигла унизительных 15:4 в пользу лондонского клуба.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455177
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  