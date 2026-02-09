Погода
Эльдор Шомуродов пообещал вписать Узбекистан в мировую футбольную элиту

- Самуэль Деди Ирие
Капитан сборной Узбекистана по футболу Эльдор Шомуродов перед стартом Чемпионата мира 2026 года сделал амбициозное заявление, отметив беспрецедентный рост поддержки болельщиков по всей Центральной Азии. В эксклюзивном интервью ФИФА лидер национальной команды подчеркнул, что качественный скачок в отечественном спорте позволил узбекским игрокам закрепиться в сильнейших клубах Европы.

Сегодня сборная Узбекистана готовится к серьезным испытаниям в группе К, где ее соперниками станут мировые гранды - Португалия и Колумбия. Несмотря на статус оппонентов, задача перед командой стоит предельно четкая: выход в плей-офф.

"Наша цель – защищать честь страны и показать, что Узбекистан – сильная команда. Наше участие радует не только узбекских фанатов, но и футбольных болельщиков всей Центральной Азии. Если мы покажем достойную игру, узбекский футбол обретет новых поклонников по всему миру", - заявил Шомуродов.

26-летний нападающий, ставший главной ударной силой стамбульского "Башакшехира" с 12 голами в 17 матчах, сегодня олицетворяет новую эру узбекского футбола. Вместе с такими талантами, как Абдукодир Хусанов и Аббос Файзуллаев, он намерен доказать, что регион готов конкурировать с элитой мирового спорта.

В ФИФА отмечают, что нынешний состав сборной Узбекистана способен навязать борьбу командам, в которых блистают Криштиану Роналду и Хамес Родригес. Опыт и лидерские качества Шомуродова станут ключевым фактором успеха "белых волков" на полях Северной Америки уже этим летом.


Теги:
Узбекистан, футбол, чемпионат мира, ФИФА
