Погода
$ 87.26 - 87.76
€ 102.75 - 103.75

Кыргызстан присоединился к соглашению по укреплению транспортных связей ЦА

236  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кабинет министров Кыргызской Республики сделал стратегический шаг в развитии региональной логистики. Глава кабмина подписал постановление №58 о присоединении страны к Соглашению об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.

Данное решение нацелено на создание максимально благоприятных условий для отечественных перевозчиков и качественный рывок в сфере международных транспортных услуг. Основные приоритеты документа - развитие транзитного потенциала, обеспечение честной конкуренции и радикальное упрощение процедур при пересечении границ внутри региона.

Согласно процедуре, Министерству иностранных дел КР поручено направить официальную ноту о присоединении к документу Республике Таджикистан, которая выступает депозитарием данного соглашения.

Ожидается, что реализация соглашения позволит устранить административные барьеры и ускорить товарооборот между соседями по региону. Постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455190
Теги:
Центральная Азия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  