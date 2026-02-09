Кыргызстан присоединился к соглашению по укреплению транспортных связей ЦА

Кабинет министров Кыргызской Республики сделал стратегический шаг в развитии региональной логистики. Глава кабмина подписал постановление №58 о присоединении страны к Соглашению об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.

Данное решение нацелено на создание максимально благоприятных условий для отечественных перевозчиков и качественный рывок в сфере международных транспортных услуг. Основные приоритеты документа - развитие транзитного потенциала, обеспечение честной конкуренции и радикальное упрощение процедур при пересечении границ внутри региона.

Согласно процедуре, Министерству иностранных дел КР поручено направить официальную ноту о присоединении к документу Республике Таджикистан, которая выступает депозитарием данного соглашения.

Ожидается, что реализация соглашения позволит устранить административные барьеры и ускорить товарооборот между соседями по региону. Постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.