В Пекине выставили уникальную "чёрную лошадь" возрастом более тысячи лет

- Светлана Лаптева
В Национальном музее Китая стартовал масштабный выставочный проект "Галопом вперёд", приуроченный к главному символу наступающего года по лунному календарю. Как сообщает Telegram-канал "Китайская панорама", экспозиция объединила 120 бесценных артефактов, рассказывающих историю многовековой связи человека и лошади.

Выставка стала результатом колоссальной работы: Национальный музей КНР привлек к сотрудничеству шесть крупнейших культурных учреждений страны. Посетители могут увидеть эволюцию образа коня в культуре - от грозного участника сражений и олицетворения императорского величия до главного двигателя торговли на Великом Шёлковом пути.

Жемчужиной коллекции признана уникальная трехцветная керамическая лошадь, покрытая редкой чёрной глазурью. Реликвия относится к эпохе империи Тан - периоду наивысшего расцвета китайского искусства. Значимость этого экспоната сложно переоценить: во всем Китае найдено лишь две подобные фигуры.

Помимо древних бронзовых изделий, изящных картин и статуэток, организаторы подготовили и современную составляющую. Для гостей музея разработана эксклюзивная линейка сувениров: от милых игрушек до стильных аксессуаров, которые позволяют прикоснуться к истории в интерактивном формате.


Китай, музей
