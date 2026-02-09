Погода
Илон Маск: США без инноваций не обогнать КНР в сфере высоких технологий

- Светлана Лаптева
Китай будет лидировать в сфере высоких технологий, если только США не сделают серьезный прорыв. Об этом заявил Илон Маск в подкасте на YouTube-канале американского блогера Дваркеша Патела.

У Маска спросили, ждет ли Вашингтон "доминирование Китая" в области ИИ, производства электромобилей и роботов-гуманоидов, если США в ближайшие несколько лет не совершат чудо. "В отсутствие прорывных инноваций в США Китай будет полностью доминировать", - ответил на это Маск.

"Мы определенно не можем победить лишь за счет людских ресурсов, население Китая в четыре раза превышает наше", - отметил он, добавив, что в США "долгое время наблюдается низкий уровень рождаемости". "Но дело не только в превышающем нас в четыре раза населении, [в Китае] люди выполняют более существенные объемы работы. В Китае выше показатель продуктивности на человека", - сказал Маск.

Он также обратил внимание на лидирующие позиции Пекина в области добычи редкоземельных металлов.

Источник: ТАСС


Китай, США
