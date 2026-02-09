Астана объяснила заторы на границе с Кыргызстаном борьбой с контрабандой

Казахстан официально прокомментировал ситуацию со скоплением грузовых фур на совместной границе. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), увеличение сроков прохождения процедур вызвано адресными мерами по пресечению незаконного оборота товаров. В Астане подчеркивают, что такие действия продиктованы угрозой национальной безопасности и направлены на наведение порядка на границе.

Официальная позиция Казахстана гласит, что "серый" импорт наносит большой ущерб экономикам двух стран и их международной репутации. При этом руководство РК подчеркивает неизменность стратегии искреннего уважения к кыргызскому народу и союзнического характера отношений, которые не должны пострадать из-за борьбы с контрабандой. В ЕЭК подтвердили, что введение подобных контрольных мер является исключительной прерогативой национальных властей и не противоречит правилам евразийской интеграции.

Реакция кыргызской стороны и экспертного сообщества сводится к необходимости цифровизации контроля. В Бишкеке отмечают, что физические досмотры приводят к срыву сроков поставок и росту стоимости импорта. Как сообщают СМИ и профильные бизнес-ассоциации, решением проблемы должно стать повсеместное внедрение навигационных пломб. Так, с 11 февраля 2026 года в Кыргызстане уже вводится обязательное навигационное пломбирование для алкоголя и табака, что, по мнению местных властей, позволит ускорить пересечение границ и повысить прозрачность перевозок без создания заторов.