"Манчестер Сити" вырвал победу у "Ливерпуля" и сохраняет шансы на титул

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Ливерпулем" на "Энфилде" со счетом 2:1, сохранив шансы на чемпионство в Премьер-лиге.

Хозяева вышли вперед на 74-й минуте благодаря штрафному Доминика Собослаи, однако в концовке матча Бернарду Силва сравнял счет, а Эрлинг Холанд реализовал пенальти, принеся "Сити" победу.

После этой победы команда Пепа Гвардиолы отстает от лидирующего "Арсенала" на шесть очков при 13 оставшихся турах сезона. Капитан "горожан" Бернарду Силва признался, что поражение могло практически завершить гонку за титул.

Игра завершилась спорным эпизодом - гол Райана Шерки был отменен за фол на Холанде, а Собослаи получил удаление. Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выразил разочарование результатом, отметив, что его команда уже не раз теряла очки в концовках матчей в этом сезоне.


Великобритания, футбол
