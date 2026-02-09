Протеже Хабиба Амру Магомедов дебютировал в PFL с молниеносной победой

Амру Магомедов, протеже Хабиба Нурмагомедова, произвел сенсацию в дебютном поединке Professional Fighters League (PFL), одержав победу над Колтоном Ингландом всего за 37 секунд. Эта победа принесла ему рекорд 10-0 и вызвала восторг у фанатов, отметивших "классический стиль Хабиба".

26-летний Магомедов уже является чемпионом UAE Warriors с несколькими успешными защитами титула и теперь рассматривается как будущая звезда легкого дивизиона. Его сравнивают с Исламом Махачевым и Усманом, а фанаты видят в нем потенциал доминировать в категории до 70 кг.

Эксперты отмечают, что Магомедов идет по стопам Хабиба и Махачева и имеет все шансы подняться на вершину легкого дивизиона, а при переходе в UFC - претендовать на титулы наряду с ведущими бойцами. Победа дебютанта уже привлекла внимание спортивной общественности и фанатов MMA, назвавших его "следующей большой звездой".