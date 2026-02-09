Чемпион Кыргызстана одержал первую победу на сборах в Турции

Иссык-кульский "Барс" открыл счет победам в рамках зарубежных учебно-тренировочных сборов. Команда из Каракола, защищающая титул действующего чемпиона страны, продолжает подготовку к новому сезону Высшей лиги на полях Турции.

В контрольном поединке, состоявшемся 8 февраля, подопечные иссык-кульского клуба встретились с ташкентским "Локомотивом", который в этом году вернулся в элиту узбекистанского футбола. Матч прошел в упорной борьбе и завершился волевой победой кыргызстанского коллектива со счетом 2:1. Главным героем встречи стал Кайрат Жыргалбек уулу, оформивший дубль в ворота соперника.

Стоит отметить, что этот успех стал для "Барса" важным этапом после непростого начала сборов: ранее команда потерпела поражение от ферганского "Нефтчи", действующего чемпиона Суперлиги Узбекистана, со счетом 1:4. Подготовка в Турции продолжается в штатном режиме, тренерский штаб продолжает просмотр игроков и наработку игровых связей перед стартом внутреннего первенства.