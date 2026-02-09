Погода
В Бишкеке построят единый центр госуслуг вместо четырех ЦОНов

В Государственном учреждении "Кызмат" при управлении делами президента КР подвели итоги работы за 2025 год. За этот период гражданам оказано 3,9 млн государственных услуг, около 500 тысяч из них в онлайн-формате.

В совещании приняли участие директор учреждения Азамат Джапаров, его заместители, руководители 52 Центров обслуживания населения со всей страны, а также представители профильных подразделений. Участники обсудили результаты деятельности, проблемные вопросы и дальнейшее развитие системы госуслуг.

Отмечено, что самым загруженным стал ЦОН 01-01 Ленинского района Бишкека. В целом зафиксирована положительная динамика по ускорению обслуживания, оптимизации внутренних процессов и расширению цифровых возможностей.

Одной из ключевых инициатив станет объединение четырех крупных ЦОНов столицы в единый технологичный центр. Новый современный комплекс строится в западной части Бишкека в районе Орок. Ожидается, что запуск проекта в 2026 году позволит организовать обслуживание по принципу "единого окна" и принимать до 5 тысяч человек в день.

В числе приоритетов на 2026 год расширение онлайн-сервисов через портал и мобильное приложение. Планируется внедрить возможность обмена общегражданского паспорта, подачи заявлений на заключение и расторжение брака, оформления выписки с места жительства, корректировки данных при регистрации рождения, а также оптимизировать действующие цифровые услуги.

Особое внимание на совещании уделили вопросам служебной дисциплины и противодействия коррупции. По итогам проверок в ряде подразделений выявлены организационные недочеты, в связи с чем к отдельным руководителям ЦОН Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей, а также Бишкека применены дисциплинарные меры от замечаний до строгих предупреждений.

Руководство учреждения заявило о нулевой терпимости к коррупции: за нарушения предусмотрены жесткие меры, вплоть до увольнения и передачи материалов в правоохранительные органы. В качестве основных инструментов снижения коррупционных рисков названы цифровизация услуг, повышение прозрачности процессов и минимизация человеческого фактора.

По итогам совещания определены ключевые задачи и ориентиры развития системы государственных услуг на 2026 год.


