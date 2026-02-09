В Таласе ГКНБ выявил незаконную приватизацию водозаборов на 36 млн сомов

ГКНБ вернул в государственную собственность объекты жизнеобеспечения населения, ранее незаконно приватизированные в Таласской области.

По данным ведомства, в 2003 году руководитель общественного объединения "Тобой" С.Т.Д. действуя в сговоре с должностными лицами Таласского филиала ГУ "Кадастр" и Таласского главного управления водного хозяйства, вывел стратегические объекты категории "Б" водозаборы на баланс организации.

Следствие установило, что с использованием служебного подлога объекты впоследствии были переданы в частную собственность вместе с земельными участками площадью 1,7 га, 0,68 га и 1 га и имеющейся инфраструктурой. Общая стоимость имущества составила 36 415 400 сомов.

В результате проведенных следственных мероприятий указанные объекты возвращены государству.