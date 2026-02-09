Глава Минздрава призвал работающих в РФ врачей возвращаться в Кыргызстан

Министр здравоохранения КР Каныбек Досмамбетов провёл встречу с соотечественниками - медицинскими специалистами, работающими в Российской Федерации. Главной темой диалога на площадке Посольства КР в Москве стала возможность их возвращения на родину и создание условий для успешной карьеры в отечественной системе здравоохранения.

Во встрече приняли участие около 60 врачей. Министр подробно рассказал о текущих реформах, модернизации медицинских организаций и мерах по повышению привлекательности профессии: от роста заработных плат и улучшения инфраструктуры до социальной поддержки молодых кадров.

Медики, в свою очередь, поделились зарубежным опытом и внесли предложения по адаптации специалистов в Кыргызстане. В результате дискуссии ряд молодых врачей выразили готовность рассмотреть варианты трудоустройства в медицинские учреждения республики в ближайшее время.

"Сегодня система здравоохранения Кыргызстана нуждается в квалифицированных, мотивированных и преданных своей профессии специалистах. Государство заинтересовано, чтобы наши врачи возвращались на Родину, развивались профессионально и укрепляли здоровье населения. Министерство готово оказывать всестороннюю поддержку и создавать достойные условия для работы и жизни", - резюмировал Каныбек Досмамбетов.

Данная инициатива является частью стратегии Минздрава по укреплению кадрового потенциала страны и привлечению высококвалифицированных специалистов в регионы.