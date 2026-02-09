Погода
В Кыргызстане стартовал онлайн-прием в государственные автошколы

В республике запущен процесс дистанционной записи в государственные автошколы через специализированную платформу avtomektep.srs.kg. Как сообщает Управление делами президента, теперь подача заявок осуществляется строго в электронном формате. Будущим водителям необходимо лишь заполнить анкету на сайте, выбрать свой регион и категорию водительского удостоверения.

Система распределяет абитуриентов по учебным потокам, что позволяет избежать перегрузки образовательных учреждений. В рамках реформы внедрены обновленные программы подготовки, а теоретическую базу теперь можно осваивать в режиме онлайн. В Управделами подчеркивают, что список доступных госавтошкол по всей стране расширяется ежедневно, обеспечивая равномерный доступ к обучению для жителей всех областей.


Теги:
Кыргызстан, автомобили, водительское удостоверение
