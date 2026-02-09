Лучшим курсантам автошкол разрешат сдавать на права экстерном

По поручению президента Садыра Жапарова в Кыргызстане внедряется экспериментальный подход к подготовке водителей. Согласно заявлению управляющего делами президента Каныбека Туманбаева, наиболее успешные курсанты, демонстрирующие высокие показатели в учебе, получат право выйти на экзамен уже после четырех месяцев подготовки вместо стандартного срока.

Однако за привилегию придется отвечать безупречной ездой. Выпускникам "ускоренного курса" выдадут временные права сроком на один год. Если за этот период водитель не совершит грубых нарушений и не спровоцирует ДТП, удостоверение станет постоянным. В противном случае документ аннулируется мгновенно, а нарушителя принудительно отправят обратно в государственную автошколу доучиваться оставшиеся шесть месяцев.