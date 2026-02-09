Погода
ГКНБ задержал замглавы архитектуры Оша за сговор с застройщиками

- Карыпбай кызы Толгонай
ГКНБ КР вскрыл масштабную коррупционную схему в градостроительной сфере города Ош, связанную с систематическим нарушением строительных норм. В ходе проверки выяснилось, что при подготовке проектной документации застройщики массово фальсифицировали данные о наличии парковочных мест. На участках, предназначенных для стоянок, компании возводили коммерческие здания ради получения сверхприбыли.

Должностные лица местной архитектуры, обязанные контролировать развитие городской инфраструктуры, вступали в сговор с представителями строительного бизнеса. В результате незаконного согласования проектов в Оше наблюдается критическая ситуация: затягиваются сроки сдачи домов, растет недовольство дольщиков, а на дорогах образуются заторы из-за чрезмерной нагрузки на уличную сеть и отсутствия стоянок.

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники ГКНБ задержали и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ первого заместителя главного архитектора города Ош Т.Ы.К. и специалиста архитектуры Т.З.М. Расследование продолжается, спецслужбы проводят мероприятия по выявлению других причастных к должностным преступлениям в строительном секторе региона.


ГКНБ, Ош, Кыргызстан
