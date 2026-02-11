Погода
Ученые и аграрии обсудили в Бишкеке вопросы сертификации органики

- Светлана Лаптева
По инициативе депутата Жогорку Кенеша Махабат Мавляновой прошло заседание, посвященное системному развитию органического сельского хозяйства. Встреча объединила на одной площадке парламентариев, профильных чиновников, ученых КНАУ и предпринимателей для поиска решений по укреплению отрасли.

Махабат Мавлянова подчеркнула, что органическое производство - это не только здоровье нации, но и реальный шанс повысить доходы сельских жителей за счет экспорта чистой продукции. В ходе дискуссии представитель департамента органического сельского хозяйства Мухтар Чыналиев представил меры господдержки и новые стандарты сертификации, а проректор КНАУ Уран Шергазиев предложил внедрять научные разработки вуза напрямую в фермерские хозяйства.

Заседание завершилось подписанием ряда договоренностей. Координаторы встречи Айсулуу Молдоайтиева и Ширин Жумадилова отметили, что теперь научная и техническая поддержка аграриев станет постоянной, а Ассоциация производителей органической продукции возьмет на себя активное продвижение товаров на внешних рынках.


Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
