Прогноз на матч Брентфорд - Арсенал. Факты, статистика, анализ

Турнирная интрига лондонского дерби

Подошла очередь очередного лондонского дерби. Вторая декада февраля 2026 года нас порадует увлекательным противостоянием. В Лондоне 12 февраля в рамках 26 тура чемпионата Премьер Лиги нос к носу снова сойдутся столичные клубы. Нас ждет матч брентфорд – арсенал.

Игра начнется в 20-00 по среднеевропейскому времени, тогда как в Узбекистане это будет уже полночь. Ареной противостояния станет стадион "Brentford Community Stadium" - домашняя арена клуба Брентфорд.

Ну а теперь немного про турнирную интригу. В предстоящем поединке встречаются лидер чемпионата и команда, занимающая 6 строчку в турнирной таблице. Столичный Арсенал уверенно лидирует в турнире, занимания с 53 пунктами первое место в таблице. На 6 очков канониры опережают Манчестер Сити и на 7 очков Астон Виллу.

Т.е. очередные три очка Арсеналу ой, как нужны, чтобы упрочить свое лидерство. Пчеловоды идут на 7 позиции рейтинга. В активе команды 36 очка, что всего на четыре пункта меньше, чем у лондонского Челси, идущего на пятом месте в таблице. Именно пятая позиция является билетом на участие в Лиге Европы.

Мотивация присутствует у обеих команд. Предлагаемая перед матчем брентфорд – "арсенал" лондон турнирная таблица дает четкое представление о том, какая мотивация присутствует у обеих команд. Канониры борются за чемпионство, а пчеловоды стоят в очереди за путевкой в Лигу Европы.

История противостояния: Брентфорд против Арсенала

Команды являются извечными соперниками, однако в силу различия в классе часто играют в разных турнирах и их пути пересекаются редко. Тем не менее, если рассматривать нынешнее противостояние в формате лондонского дерби, в матче брентфорд – "арсенал" лондон статистика даст почву для ставок. Нас ждет интересный и бескомпромиссный поединок.

Соперники встречались друг с другом 26 раз. За Арсеналом 12 побед, тогда как Брентфорд выигрывал противостояние 8 раз. Шесть поединков закончились вничью. Самым памятным матчем за последние несколько лет стала игра минувшего сезона, когда во втором круге на Эмирейтс арене команды сыграли вничью 1:1.

Все матчи арсенал против брентфорда отличаются результативностью. Практически нет сухих матчей, так что для тех, кому предстоит делать ставки на эту игру, следует обратить внимание на исход "тотал больше" со значениями 2, 2.5 или 3.

Текущая форма "Канониров": Анализ гостей

Сегодня канониры выступают в ранге номинальных гостей, однако это нисколько не влияет на уровень подготовки к предстоящему матчу. Турнирное положение команды обязывает канониров поддерживать текущую форму на уровне.

В последних пяти сыгранных матчей подопечные Микеля Артеты добились следующих результатов:

победа 1: 0 над Челси в матче за Кубок Английской Лиги; победа 4:0 в матче Премьер Лиги над Лидсом; победа в упорном матче Лиги Чемпионов над Кайратом со счетом 3:2; поражение 2:3 в матче против Манчестер Юнайтед и победа 3:1 в Лиге Чемпионов в матче против Интера.

Одним словом, сегодня команда канониры на ходу и вряд ли их может остановить соперник такого уровня, каким является Брентфорд.

В гостях канониры играют хуже, но вряд ли предстоящий матч брентфорд арсенал можно назвать выездным. Фактор "своего-чужого" поля на этот раз не учитывается. Поддержка со стороны трибун одинаково гарантирована и хозяевам и гостям.

Что касается психологического климата в команде, то здесь все в ажуре. Сегодня "Арсенал" безупречный лидер чемпионата Премьер Лиги, да и в Лиге Чемпионов дела у команды обстоят удовлетворительно.

Состояние "Пчел": Готов ли Брентфорд к сенсации?

Про хозяев предстоящего матча можно сказать следующее! Последние сыгранные матчи показали, что у команды нет четкого и единого стержня. В одних играх пчеловоды демонстрируют блестящий результат и показывают характер. В других команда просто сыпется, давая соперникам делать на поле все что угодно. Перед игрой брентфорд – "арсенал" лондон хронология сыгранных матчей явно не в пользу принимающей команды.

В последних играх команда показала следующие результаты:

блестящая победа 1:0 в матче на выезде против Астон Виллы; домашнее поражение 0:2 в матче против Ноттингема; поражение 0:2 в матче против Челси; победа в Кубке Англии 2:0 над Шеффилдом и победа со счетом 3:0 в матче против Сандерленда.

Слабые места в обороне подопечных Эндрюса Кийта, и этим могут воспользоваться игроки Арсенала. Как только повышается скорость игры, в оборонительных порядках пчеловодов появляются бреши.

Однако потенциал у команды есть, и она может преподнести сенсацию в предстоящей игре. Чего только стоит выездная победа над Астон Виллой.

Кадровые новости и ориентировочные составы

Особых изменений в кадровых составах команд на данный момент нет. У хозяев поля по-прежнему в лазарете пребывает защитник Рико Генри. Компанию ему составляет молодежь - травмированные полузащитники Фабио Карвалью и Антони Миламбо.

Предположительно играть Брентфорд будет по схеме 4-2-3-1 или 4-3-3, с акцентом на контратаки. В противном случае велика вероятность в свои ворота получить полную корзину.

Не будем обсуждать на предстоящую игру брентфорд – "арсенал" лондон составы команд. Впереди еще 25 тур, так что всякое может быть.

В принципе, канониры готовы выставить на игру практически боевой состав, используя схему 4-3-3.

По травмированным игрокам картина следующая - травмированы полузащитник Микеле и Сака, главная надежда в атаке для Арсенала. Именно последний фактор может сказаться на качестве игры в атаке канониров. По всей вероятности мы вряд ли увидим противостояние нападающего Сака и крайних защитников Брентфорда.

Статистические тренды перед матчем

Игра предстоит вязкая. Учитывая разные стили игры команд можно рассчитываться на большое количество стандартов. Такова игра Арсенала и статистика. Мы будем свидетелями и частых нарушений в центре поля, и большого количества угловых ударов и штрафных. По владению мячом можно сразу отдать преимущество команде Микеля Артеты. Традиционно в таких матчах соотношение владения мячом примерно 65% на 35% в пользу Арсенала.

И еще, в первом тайме голов будет немного. Чего не скажешь о второй половине игры, в которой будет и забито больше мячей и будет решаться судьба матча. Голов может быть много. Можно смело ставить на тоталы больше, сделать в матче брентфорд арсенал прогноз ставки тв на голы во втором тайме.

В целом, команды забивные, поэтому сухого счета нам вряд ли стоит ожидать.

Преимущества линии Mostbet на матчи АПЛ

Лучшей росписью на предстоящие матчи 26 тура Английской Премьер Лиги могут похвастаться далеко не все букмекеры. Однако из того списка предложений, который есть на сегодняшний день следует обратить внимание на анонс Mostbet. Почему?

Причина в том, что вам предлагается большой список исходов. Варианты для ставок разные, начиная с обычных ординаров на чистый результат и заканчивая комбинированными ставками на футбольную статистику. Букмекер славиться широкой росписью, в особенности на матчи чемпионата АПЛ и ряд других европейских чемпионатов.

Коэффициенты уже сейчас выглядят привлекательно, а не высокая маржа способствует достаточно высокому проценту прибыли для игроков.

Не следует забывать и про бонусы, которыми славится эта компания. Поэтому, можно смело делать на матч брентфорд арсенал прогноз за счет бонусных денег. Сыграйте для начала на бонусы, чтобы сохранить свои деньги.

Инструкция: Как сделать ставку на матч Брентфорд - Арсенал в Mostbet

Когда вы уже имеете представление о том, в каком ключе будет проходить игра, какие будут в матче брентфорд - арсенал составы, можно перейти непосредственно к ставкам. Для этого вам нужно выполнить определенный алгоритм, приведенный в таблице.

Шаги Новичок/постоянный клиент Альтернативные действия 1 Находим сайт букмекера Рабочее зеркало 2 Регистрация Вход в свой аккаунт 3 Пополняем счет Делаем депозит, получаем бонусы 4 Смотрим линию, находим матч Определяемся с исходом 5 Кликаем по коэффициенту Кликаем по коэффициенту 6 Оплачиваем ставку со счета или бонусами Оплачиваем ставку со счета или бонусами

Для постоянных клиентов мостбет вход в личный кабинет осуществляется посредством пароля. Идентификаторами могут быть либо номер мобильного телефона, либо электронный адрес. Новичкам придется пройти регистрацию и только после этого, пополнив свой счет, можно приступать к ставкам.

Если вы играете за бонусы, вероятно, рисковая ставка будет оправдана. Если же вы ставите за свои деньги, рекомендуем выбирать наиболее вероятные исходы. Старайтесь использовать в своей игре стратегии. Это поможет сберечь свой банкролл и и избежать непродуманных шагов.

Основной прогноз: Кто заберет три очка?

Проведенный анализ и обзор статистики позволяет нам рекомендовать сделать следующий прогноз брентфорд арсенал. В основу мы возьмем логическое обоснование фаворита матча. Лондонский Арсенал лидер чемпионата и, судя по уровню игры, в нынешнем сезоне команда Микеля Артеты фаворит любого матча.

Следовательно, уместным будет сделать прогноз на победу гостей, т.е. ставка на П2 считается ликвидной. вероятность победы канониров расценивается букмекерами в 65%. На ничью остается 20% и только 20% отдается на победу пчеловодов.

Три очка нужны обеим командам, однако шансов их получить больше у Арсенала.

Альтернативные варианты ставок: Тоталы и "Обе забьют"

На сайте mostbet можно выбрать и альтернативные варианты ставок на предстоящий поединок. Например! Будет уместно поставить на тотал больше 2 или на тотал больше 2.5. Аналогично может сыграть ставка на тотал меньше 3.

Арсенал забивает в последних матчах много, а с учетом того, что Брентфорд не будет сидеть сложа руки, голов ожидается в игре много. Под эту статью подходят и такие ставки, как "Обе забьют". Можно смело ставить на Арсенал вариант "Да". На их соперников можно поставить на выбор любой из двух вариантов, и "Да", и "Нет".

Индивидуальные тоталы также имеют место быть. Поставьте на успехи нападающих или на количество вратарских сейвов.

Рискованная ставка для высоких коэффициентов

Когда речь идет о большом риске, есть возможность сделать на игру брентфорд арсенал рискованную ставку. К примеру, на победу хозяев букмекеры дают коэффициент 4.5. Рискните!

Можно также поставить на то, что Брентфорд не проиграет. Котировки на этот исход стартуют с отметки 2.5. Согласитесь, почему бы не рискнуть, когда в подобных играх всегда есть доля случайностей. Можно поставить и на точный счет или воспользоваться ставкой с форой. Пробуйте, однако желательно подстраховать себя.

Чем аргументируются подобные ставки - большими коэффициентами и игровыми моментами. После взлета всегда следует спад. Почему бы спад в игре Арсенала не пришелся на это противостояние. Причем, брентфорд арсенал матч из разрядов дерби, в котором на кон бросаются все силы.

Резюме встречи: На что ставим?

Итого! После долгих рассуждений и анализа предлагаем вам поставить на Арсенал. Чистая победа гостей вероятный факт, так что пробуйте. Коэффициенты на победу канониров пристойные. Как показывает статистика матчей брентфорд - арсенал хронологию, которых мы с вами обсудили, в предстоящей игре, все может быть, и сюрпризы, и голая реальность. Победит сильнейший или же в результат матча вмешается случай.

Играйте, ставьте! Остается ждать чуть больше недели, когда все станет ясно!