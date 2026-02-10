Погода
Задержан сотрудник УГНС по Ленинскому району

ГКНБ задержал старшего инспектора отдела по контролю подакцизных групп товаров УГНС по Ленинскому району Бишкека гражданина Ш.У.У. по подозрению в злоупотреблении должностным положением.

По данным ведомства, чиновник оказывал платные консультативные услуги бухгалтерским компаниям и предпринимателям по оформлению налоговых патентов. С 2024 года он получил более 600 тыс. сомов за содействие в их выдаче.

Следствие установило, что инспектор выписывал поддельные патенты, которые не вносились в единую базу налогоплательщиков, а полученные денежные средства присваивал.

27 января 2025 года подозреваемого задержали в рамках возбужденного уголовного дела и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ КР в порядке статьи 96 УПК КР.

В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других возможных причастных должностных лиц.


