В Манасе выявили подпольный ломбард с высокими процентами

ГКНБ пресек незаконную ростовщическую деятельность в городе Манас. По подозрению задержана гражданка А.Э.С., которая, по данным следствия, организовала на дому так называемый "черный ломбард" и выдавала займы под более чем 150 процентов годовых.

Следствие установило, что женщина предоставляла деньги под залог движимого и недвижимого имущества, а также ювелирных изделий. Задокументирован случай, когда гражданин Ш.К.У. заняв 1 млн сомов, ежемесячно выплачивал 150 тыс. сомов процентов.

Во время погашения основного долга подозреваемая, неоднократно пыталась завладеть имуществом заемщика, угрожала ему и требовала досрочной выплаты процентов. В итоге она отобрала у него автомобиль.

4 февраля подозреваемую задержали с поличным при получении 200 тыс. сомов процентов. В ходе обысков по месту жительства обнаружены технические паспорта на недвижимость, ID-паспорта, государственные акты о праве частной собственности на земельные участки, а также залоговые драгоценные изделия.

В ходе следственных действий подозреваемая дала признательные показания. Она водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Проводятся мероприятия по установлению других возможных пострадавших, заемщиков и владельцев заложенного имущества. После завершения следствия изъятое имущество планируется вернуть законным владельцам.